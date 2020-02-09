Собчак из-за Украины и НАТО устроила словесную перепалку с пропагандисткой Ольгой Скабеевой





Ксения Собчак поспешила ответить на заявления Ольги Скобеевой по поводу агрессии со стороны НАТО. По мнению теледивы, у них нет очевидных аргументов, однако Евгений Попов, муж собеседницы телеведущей поспешил заверить, что на все доводы не хватит программы, однако одним из таковых якобы является военная база организации в городе Очаков на Украине, что рядом с российской границей.Ксения Собчак же ответила, что Россия на данный момент является агрессором в мире, ведет войны на территории других стран, нарушает разными способами международные законы. В итоге супругу Константина Богомолова поддержали и другие эксперты, в том числе с соседней Украины.