Собчак из-за Украины и НАТО устроила словесную перепалку с пропагандисткой Ольгой Скабеевой
Скандально известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак в программе "60 минут" обсудила вместе с экспертами тему конфликта между Россией и НАТО, а также роль в этом соседней Украины. Супруга Константина Богомолова не выдержала и устроила словесную перепалку со своей собеседницей Ольгой Скобеевой.
Ксения Собчак поспешила ответить на заявления Ольги Скобеевой по поводу агрессии со стороны НАТО. По мнению теледивы, у них нет очевидных аргументов, однако Евгений Попов, муж собеседницы телеведущей поспешил заверить, что на все доводы не хватит программы, однако одним из таковых якобы является военная база организации в городе Очаков на Украине, что рядом с российской границей.
Ксения Собчак же ответила, что Россия на данный момент является агрессором в мире, ведет войны на территории других стран, нарушает разными способами международные законы. В итоге супругу Константина Богомолова поддержали и другие эксперты, в том числе с соседней Украины.
Ксения Собчак поспешила ответить на заявления Ольги Скобеевой по поводу агрессии со стороны НАТО. По мнению теледивы, у них нет очевидных аргументов, однако Евгений Попов, муж собеседницы телеведущей поспешил заверить, что на все доводы не хватит программы, однако одним из таковых якобы является военная база организации в городе Очаков на Украине, что рядом с российской границей.
Ксения Собчак же ответила, что Россия на данный момент является агрессором в мире, ведет войны на территории других стран, нарушает разными способами международные законы. В итоге супругу Константина Богомолова поддержали и другие эксперты, в том числе с соседней Украины.