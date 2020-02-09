Телеведущая Ксения Бородина поссорилась с новой участницей программы "Перезагрузка"





На проект "Перезагрузка" пришла новая участница, которая, как оказалось, в 28 лет остается девственницей. Очевидно, раскрывать столь интимные подробности на всю страну она не хотела, но Ксения Бородина с первых минут решила уточнить, как так вышло, чтобы в таком возрасте женщина не спала с мужчинами.Проектантка справедливо возмутилась, что Ксения Бородина была нетактичной, однако теледива стала утверждать, якобы девушка занимает чужое место, раз не хочет прислушиваться к экспертам. Критика в сторону телеведущей сразу же появилась и со стороны поклонников программы, большинство отметили, Бородина просто перепутала программы, ведь в "Доме-2", как известно, нужно постоянно приковывать внимание зрителей скандалами, интимными подробностями жизни участников и другими методами. "Перезагрузка"- это проект, где эксперты помогают девушкам изменить свою жизнь к лучшему.