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Сотрудница канала НТВ Путятина: «Мне угрожают после скандала с дочерью Любови Успенской»

Алина Путятина, которая является сотрудницей канала НТВ, рассказала о том, что ей стали поступать угрозы после скандала, который произошел с дочерью Любови Успенской. По словам журналистки, мужу звонил «частный детектив», который заявил, что знает их домашний адрес.
Сотрудница канала НТВ Путятина: «Мне угрожают после скандала с дочерью Любови Успенской»

Эти словам Алина Путятина восприняла как угрозу, так как звонивший сказал, что «доедет до них». Сотрудница канала НТВ выяснила, что это был не детектив, а мужчина, который работает парикмахером.

Именно журналистка пригласила Татьяну Плаксину, дочь известно певицы, на съемки программы «Звезды сошлись». 30-летняя звездная наследница сделала откровенные заявления, которые касаются ее взаимоотношений с матерью. Татьяна Плаксина сама позвонила Алине Путятиной и «попросила ее о помощи». Как рассказала журналистка, она ранее приглашала дочь Любови Успенской на программу, но она постоянно отказывала. Во время того звонка девушка была подавлена и заявила, что мать хотела ее задушить. Татьяна Плаксина вызвала правоохранителей, но они пробыли в элитном поселке недолго и уехали.

После звонка Алина Путятина сама поехала к дому Любови Успенской. Она позвонила королеве шансона и артистка заверила, что они просто повздорили с дочерью. Спустя день на связь вышла Татьяна Плаксина, которая заявила, что сбежала из дома. На программу «Звезды сошлись» певица не пришла.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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