Сотрудница канала НТВ Путятина: «Мне угрожают после скандала с дочерью Любови Успенской»
Алина Путятина, которая является сотрудницей канала НТВ, рассказала о том, что ей стали поступать угрозы после скандала, который произошел с дочерью Любови Успенской. По словам журналистки, мужу звонил «частный детектив», который заявил, что знает их домашний адрес.
Эти словам Алина Путятина восприняла как угрозу, так как звонивший сказал, что «доедет до них». Сотрудница канала НТВ выяснила, что это был не детектив, а мужчина, который работает парикмахером.
Именно журналистка пригласила Татьяну Плаксину, дочь известно певицы, на съемки программы «Звезды сошлись». 30-летняя звездная наследница сделала откровенные заявления, которые касаются ее взаимоотношений с матерью. Татьяна Плаксина сама позвонила Алине Путятиной и «попросила ее о помощи». Как рассказала журналистка, она ранее приглашала дочь Любови Успенской на программу, но она постоянно отказывала. Во время того звонка девушка была подавлена и заявила, что мать хотела ее задушить. Татьяна Плаксина вызвала правоохранителей, но они пробыли в элитном поселке недолго и уехали.
После звонка Алина Путятина сама поехала к дому Любови Успенской. Она позвонила королеве шансона и артистка заверила, что они просто повздорили с дочерью. Спустя день на связь вышла Татьяна Плаксина, которая заявила, что сбежала из дома. На программу «Звезды сошлись» певица не пришла.
Эти словам Алина Путятина восприняла как угрозу, так как звонивший сказал, что «доедет до них». Сотрудница канала НТВ выяснила, что это был не детектив, а мужчина, который работает парикмахером.
Именно журналистка пригласила Татьяну Плаксину, дочь известно певицы, на съемки программы «Звезды сошлись». 30-летняя звездная наследница сделала откровенные заявления, которые касаются ее взаимоотношений с матерью. Татьяна Плаксина сама позвонила Алине Путятиной и «попросила ее о помощи». Как рассказала журналистка, она ранее приглашала дочь Любови Успенской на программу, но она постоянно отказывала. Во время того звонка девушка была подавлена и заявила, что мать хотела ее задушить. Татьяна Плаксина вызвала правоохранителей, но они пробыли в элитном поселке недолго и уехали.
После звонка Алина Путятина сама поехала к дому Любови Успенской. Она позвонила королеве шансона и артистка заверила, что они просто повздорили с дочерью. Спустя день на связь вышла Татьяна Плаксина, которая заявила, что сбежала из дома. На программу «Звезды сошлись» певица не пришла.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00