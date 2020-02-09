В Сети показали распаковку неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds+



Samsung Galaxy Buds+ hands on photos 2/3 pic.twitter.com/4kkjOWs9qS — Roland Quandt (@rquandt) February 7, 2020

Инсайдер под псевдонимом Roland Quandt заполучил наушники Samsung Galaxy Buds+ за несколько дней до официального анонса и показал их со всех сторон на фото. По мнению пользователей Сети, внешний вид новинки отличается от текущей модели, а синий цвет придает им “медицинский вид”. Однако есть те, кому понравился дизайн и миниатюрные размеры наушников. Гаджет обеспечивает до 11 часов работы в режиме проигрывания. Наушники оснащены двойными излучателями, тройным микрофоном и поддержкой беспроводной зарядки.Инсайдер приобрел Samsung Galaxy Buds+ на онлайн-портале, но не раскрыл его название. Новинка готовится к презентации на мероприятии Samsung Unpacked, запланированном на 11 февраля