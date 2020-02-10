Пользователи соцсетей озадачены поиском кота на фотографии свалки в новой загадке
Пользователи соцсетей были заинтригованы поиском кота на фотографии свалки в новой загадке. Он так хорошо спрятался, что только 11% людей отыскивают животное среди мусора после долгих и тщательных поисков.
Данный снимок мог бы затеряться в череде самых обычных видов свалки, однако его выделяет очень важная деталь. На кадре можно увидеть кота, которого не каждый сможет отыскать.
Согласно статистке издания SM News, 89% сдаются так и не найдя животное и обращают внимание на правильную версию ответа. Стоит отметить, кота увидеть на самом деле сложно, поскольку он запечатлён на фоне груды металла и сливается с ним по окрасу шерсти. Однако это отличный вариант проверить зоркость и внимательность, особенно в компании, если делать это на время.
Данный снимок мог бы затеряться в череде самых обычных видов свалки, однако его выделяет очень важная деталь. На кадре можно увидеть кота, которого не каждый сможет отыскать.
Согласно статистке издания SM News, 89% сдаются так и не найдя животное и обращают внимание на правильную версию ответа. Стоит отметить, кота увидеть на самом деле сложно, поскольку он запечатлён на фоне груды металла и сливается с ним по окрасу шерсти. Однако это отличный вариант проверить зоркость и внимательность, особенно в компании, если делать это на время.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:00