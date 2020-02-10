АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Пользователи соцсетей озадачены поиском кота на фотографии свалки в новой загадке

Пользователи соцсетей были заинтригованы поиском кота на фотографии свалки в новой загадке. Он так хорошо спрятался, что только 11% людей отыскивают животное среди мусора после долгих и тщательных поисков.

Данный снимок мог бы затеряться в череде самых обычных видов свалки, однако его выделяет очень важная деталь. На кадре можно увидеть кота, которого не каждый сможет отыскать.

Согласно статистке издания SM News, 89% сдаются так и не найдя животное и обращают внимание на правильную версию ответа. Стоит отметить, кота увидеть на самом деле сложно, поскольку он запечатлён на фоне груды металла и сливается с ним по окрасу шерсти. Однако это отличный вариант проверить зоркость и внимательность, особенно в компании, если делать это на время.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные расшифровали язык жестов…
Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению…
Медики рассказали, что узкие джинсы -скинни провоцируют развитие…
Эксперты назвали полезные свойства…
Ученые рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении расстройств…
Медики рассказали о пользе и противопоказаниях черемши для организма…
Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис перестал получать деньги от…
Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Захарьяш роется в моих…
Певица Ханна предложила поклонникам угадать ее наряд для очередного…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что на реалити-шоу она обрела комплексы и…
Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд согласна давать деньги Илье Яббарову на строительство…
В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась…
"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом…
Оксану Федорову раскритиковали за процедуры по сохранению молодости…
Вадим Манукян предрек Алле Пугачевой неприятности из-за обвинений Михаила…
"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына…
Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной…
Брэдли Купер наладил отношения с Ириной…
"Он не хочет быть со мной": Саша Черно попыталась помириться с Иосифом…
Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за…
"Я нахожусь здесь, потому что хочу развиваться": Захар Саленко признался, что хочет стать…
"Мне не хватало его внимания": Приемный сын Сергея Зверева объяснил свое нежелание общаться с…
Психологи рассказали, почему поздние браки более…
"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от…
Кудрявцева адвокату Успенской: «Наша программа не про…
Победа над тяжелой болезнью и спасение матери: Ирина Слуцкая отмечает…
Просмотреть все новости