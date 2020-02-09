Психологи рассказали, почему поздние браки более счастливые





Основным плюсом позднего брака психологи называют умение «здраво» оценивать и анализировать свою потенциальную половинку, а не влюбляться в «первого встречного». Зрелый партнер в состоянии различать плюсы и минусы совместной жизни. Более того, он может присматриваться к привычкам, характеру и поведению своей половинки для нахождения общего взаимопонимания. Обычно взрослые люди уже имеют представление о жизни и гонятся не за материальными благами или развлечениями, а за искренними чувствами, занимающими первое место.Психологи отмечают, что некоторые люди, вступив в ранний брак, полностью отдают себя отношениям, забывая о самореализации. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют получить образование и найти достойную работу прежде чем создавать семью.