Наталья Поклонская хочет сделать ДНК-тест для определения этнических и культурных корней

Недавнее самоопределение Натальи Поклонской как "русской украинки" вызвало негодование как со стороны соотечественников, так и со стороны жителей государства, гражданкой которого ранее была действующий депутат Госдумы. Чтобы избавиться от назойливых комментариев по поводу собственной этнической принадлежности, российский политик заявила на веб-платформе Instagram о намерении сделать ДНК-тест. По её словам, именно в генах находится точная информация о "родине".Депутат допустила, что в её роду могли быть украинцы, русские, древние влахи и даже крымские татары. Общественный деятель также позволила себе отметить, что она вполне может иметь "общих предков с президентом Украины Владимиром Зеленским". Публикация Натальи Поклонской спровоцировала бурное обсуждение в комментариях подписчиков, которые разошлись во мнениях относительно нужности подобного теста. По словам некоторых людей, бывший украинский прокурор своими поступками и высказываниями доказала, к какому именно этносу принадлежит.