Медики рассказали, что узкие джинсы -скинни провоцируют развитие целлюлита





Специалисты выяснили, что частые приседания в узких джинсах способствуют повреждению нервной системы. Именно нарушение кровотока является причиной целлюлита. Согласно материала «Медикфорума», они использовали в качестве примера клинический случай: 35-летнюю женщину госпитализировали с отёком ног и лодыжек. Утрата чувствительности в нижних конечностях была вызвана тесными джинсами, из-за нарушенной гемодинамики пациентка даже не могла самостоятельно передвигаться. Медики сделали вывод, что из-за данной одежды произошло сокращение мышц и наступил отёк.Поступление кислорода было ограничено, кровоток в ногах и нервах не функционировал как положено. Доктора утверждают, если постоянно носить тесные джинсы, может появиться «апельсиновая корка». При использовании данного предмета одежды женщиной на постоянной основе, в организм ограничивается поступление необходимых питательных веществ, а это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, например, может развиться варикозное расширения вен.