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Светлана Иванова назвала причину отказа показывать детей поклонникам в Instagram

Светлана Иванова объяснила журналистам причину своего отказа показывать детей поклонникам в Instagram. Впервые актриса стала матерью еще в 2012 году, а второй ребенок у нее родился в 2018.
Светлана Иванова назвала причину отказа показывать детей поклонникам в Instagram

В свое время звезда картины «Тест на беременность» показывала публике старшую наследницу, однако фанаты до сих пор не видели ее младшую дочь Миру. Лишь в 2015 году общественность узнала, что Светлана Иванова счастлива в браке с Джаником Файзиевым. Супруги не хотят выставлять свои отношения напоказ, посвящая много времени воспитанию детей. По словам артистки, она является «тревожной матерью» и часто волнуется за девочек без веских на то причин. При этом звезда понимает, что однажды дочери станут самостоятельными.

Называя причину отказа показывать своих наследниц, Иванова отметила, что делает это не специально, просто девочки не принимают участия в публичной жизни звездной родительницы. Старший ребенок не любит излишнего внимания, а у младшего актриса пока не может спросить разрешения.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:17

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