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Эксперты назвали полезные свойства потоотделения

Эксперты рассказали о преимуществах повышенного потоотделения. Добиться его можно с помощью выполнения физических упражнений.

Специалисты проинформировали, что кожа человека характеризуется возможностью удаления токсинов и тяжелых металлов, растворяя их во время потоотделения. Сбалансированное питание и употребление большого количества жидкости могут показать прекрасные природные возможности организма. Несмотря на предположения, что пот приносит коже вред, эксперты утверждают, что он способствует избавлению от прыщей. Однако специалисты рекомендуют выполнять упражнения без косметики на лице.

По данным экспертов, в поте содержится природный антибиотик дермцидин, помогающий обезопасить тело от патогенных веществ, а также способствуя предотвращению заболеваний. После тренировки уровень стресса в организме снижается, а уровень счастья повышается. Это происходит благодаря эндорфинам, высвобожденным во время потоотделения. Именно они вызывают радость и удовлетворение.

Эксперты установили, что систематические физические нагрузки и достаточное количество питьевой воды становятся отличным способом для снятия стресса и регулирования эмоций. В процессе тренировок и после них происходит улучшение кровообращения, способствующее выведению молочной кислоты из мышц.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:00

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