Ученые рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении расстройств психики





В лимоне содержится огромное количество витаминов и он оказывает антисептическое действие. Этот фрукт широко применяют при борьбе с воспалительными процессами в организме и при дезинфекции. В состав эфирного масла входят вещества, которые усиливают иммунитет, понижают уровень холестерина и могут сбить высокую температуру.Этот ингредиент можно добавить в состав косметических масок и кремов, что позволит провести отбеливание и очистку кожи в домашних условиях. Благодаря эфирному маслу лимона, как уверяют ученые, увеличивается поток физической и психологической энергии. Кроме этого продукт можно применять, если болезнь носит психосоматический характер. При повышенном давлении поможет аромат лимона. Он оказывает стимулирующее влияние на кровяные тельца, укрепляет сосуды. Если проявляется кровоточивость десен, то на помощь придет именно этот кислый фрукт.