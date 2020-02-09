Светлана Лобода после возвращения из Мексики показала "рабочую мозоль"

На этот раз артистка не стала публиковать типичные яркие снимки. В новом кадре Светлана Лобода продемонстрировала свою ногу после репетиций, а точнее мозоль. В подписи к фото знаменитость рассказала, что отправилась в Мексику на 3 дня, чтобы забрать детей. После 17-часового перелета звезда шоу-бизнеса приступила к работе над двумя новыми постановками, а освободилась лишь в половине четвертого утра. Спустя несколько часов ее ожидал ранний подъем, примерка нарядов и очередная репетиция.После этого состоялся генеральный прогон, мейкап, укладка и само выступление.- обратилась Лобода к своим фолловерам. Многие выразили сочувствие представительницы эстрады. Тем не менее некоторые заявили, что учителя тоже иногда не высыпаются, хотя им платят меньше. После возвращения исполнительницы домой в аэропорту ее ожидала подруга Нателла Крапивина. Она рассказала подписчикам о дружбе с Лободой.