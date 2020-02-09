АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Светлана Лобода после возвращения из Мексики показала "рабочую мозоль"

На днях Светлана Лобода вернулась из Мексики и сразу приступила к работе. Певица поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором показала натертую на ноге мозоль.
Светлана Лобода после возвращения из Мексики показала "рабочую мозоль"

На этот раз артистка не стала публиковать типичные яркие снимки. В новом кадре Светлана Лобода продемонстрировала свою ногу после репетиций, а точнее мозоль. В подписи к фото знаменитость рассказала, что отправилась в Мексику на 3 дня, чтобы забрать детей. После 17-часового перелета звезда шоу-бизнеса приступила к работе над двумя новыми постановками, а освободилась лишь в половине четвертого утра. Спустя несколько часов ее ожидал ранний подъем, примерка нарядов и очередная репетиция.

После этого состоялся генеральный прогон, мейкап, укладка и само выступление. «Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?» - обратилась Лобода к своим фолловерам. Многие выразили сочувствие представительницы эстрады. Тем не менее некоторые заявили, что учителя тоже иногда не высыпаются, хотя им платят меньше. После возвращения исполнительницы домой в аэропорту ее ожидала подруга Нателла Крапивина. Она рассказала подписчикам о дружбе с Лободой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche 911 превратят в 700-сильный раллийный…
Светлана Лобода после возвращения из Мексики показала "рабочую…
У побережья Великобритании археологи нашли фигурку из настольной игры…
Леонид Агутин с помощью стихотворения поздравил дочь Лиз Холлоуэй с…
Смартфон Huawei Nova 6 5G с лучшей селфи-камерой получит "спецверсию" к 14…
В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умер композитор Сергей…
Ученые: Жаба ага выделяет токсичные вещества даже после…
Регина Тодоренко: "Воспитанием ребенка родители должны заниматься…
В Сети появился список ожидаемых новинок на Женевском мотор-шоу…
Анастасия Волочкова 10 лет спит на старом…
Врачи рассказали о симптомах и причинах…
Светлана Лобода посетила Big Love Show в «голом»…
В Херсонесе археологи восстановили амфоры из сгоревшей 2 тысячи лет назад…
Настя Рыбка со скандалом покинула проект "Последний герой" после первой…
Смартфоны iPhone получили функцию электронных автомобильных…
Дмитрий Песков прокомментировал поведение Александра Лукашенко перед встречей с главой…
В Сети появились характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 до их…
Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов…
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на…
Названы симптомы развития диабета у детей на ранних…
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги…
Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри…
Врачи рассказали, как отличить грипп от…
Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри…
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой…
Ученые рассказали о причинах…
Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий…
Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем…
Просмотреть все новости