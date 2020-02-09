Жена Никиты Преснякова покаталась на плюшке в горнолыжном клубе Московской области





22-летняя Алена Краснова рассказала, что готовилась к поездке, взяв с собой все необходимое для катания – спортивную куртку и теплые штаны, а также маску. Жена Никиты Преснякова проехалась на плюшке большого размера. Процесс катания на камеру запечатлел супруг. Модель поделилась, что была удивлена ее быстротой. Алена Краснова рассказывала пользователям, что очень ждала зиму, чтобы открыть сезон катания на сноуборде, однако все же захотела попробовать другое горнолыжное увлечение.Недавно Алена Краснова стала тетей. У ее старшей сестры родился сын. Сама невестка Кристины Орбакайте не задумывается о появлении на свет наследников. Она с супругом много путешествует. Недавно пара провела отпуск на Бали.