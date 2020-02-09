У побережья Великобритании археологи нашли фигурку из настольной игры викингов





Как отметили ученые, эта фигурка могла применяться в игре хнефатафл, пользовавшейся огромной популярностью в Скандинавии примерно в 793 году нашей эры. Артефакт, изготовленный из бело-голубого стекла, могли использовать до того, как распространилась игра в шахматы. Описания правил хнефатафла нет, но исследователям известно, что викинги играли в игру на поле, содержащем нечетное количество клеток.После обнаружения элементов настольного развлечения на острове ученые сделали выводы, что уже в тот период культура Скандинавии значительно влияла на Северную Атлантику. Как рассказал Дэвид Петтс, в научном мире считалось, что представители раннего средневековья, особенно те, кто жил на островах, вели достаточно аскетичный способ жизни. Но оказалось, что на Линдисфарне бурлила жизнь, а качество найденного артефакта говорит о том, что на острове была элита.