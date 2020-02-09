Леонид Агутин с помощью стихотворения поздравил дочь Лиз Холлоуэй с 21-летием

По американским законам наследница звездной пары стала совершеннолетней. В своей публикации Леонид Агутин вспомнил о дне, когда его дочь появилась на свет. Композитор посвятил родственнице стихотворение, в котором описал эмоции от рождения ребенка. Он также рассказал о том, что по традиции ежегодно говорит близкому человеку одни и те же слова.- нежно заявил супруг Анжелики Варум. Сейчас 21-летняя именинница живет в США, где пишет музыку и выступает с собственной рок-группой.Прошлой осенью Лиз Холлоуэй рассталась со своим бойфрендом Марком, который был близко знаком с родителями возлюбленной. По словам Агутина, его разочаровало решение дочери разорвать отношения с женихом. Не так давно наследница артистов отказалась от фамилии матери, под которой выходила на сцену. Кроме этого, у исполнителя есть старшая дочь Полина от первой избранницы.