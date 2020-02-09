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Археологи обнаружили в Турции древнюю статую бессмертия

Археологи в процессе проведения раскопок в Турции обнаружили статую из камня, которая символизирует бессмертие. По данным исследователей, возраст находки составляет приблизительно 2500 лет.
Археологи обнаружили в Турции древнюю статую бессмертия

Археологи нашли камень на территории давнего захоронения. Эксперты рассказали, что найденный артефакт является подобием человеческой фигуры, и воплощает бессмертие. Высота объекта составляет 123 сантиметра, а ширина 45 сантиметров. Археологи исследовали находку под названием «Таш-баба», что в переводе обозначает «каменный отец». По данным экспертов, похожие скульптуры помещались на захоронениях знатных тюрков, изображая погребенного или его предков. Специалисты поделились, что на ней присутствует символ воды, даровавшей, как полагали в древности, бессмертие выпившему ее человеку.

Эксперты сообщили, что данный артефакт является четвертым и наиболее древним из найденных в Турции. Такие стелы чаще встречаются возле древних захоронений в России, Украине, Казахстане и Монголии.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:30

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