Археологи обнаружили в Турции древнюю статую бессмертия





Археологи нашли камень на территории давнего захоронения. Эксперты рассказали, что найденный артефакт является подобием человеческой фигуры, и воплощает бессмертие. Высота объекта составляет 123 сантиметра, а ширина 45 сантиметров. Археологи исследовали находку под названием «Таш-баба», что в переводе обозначает «каменный отец». По данным экспертов, похожие скульптуры помещались на захоронениях знатных тюрков, изображая погребенного или его предков. Специалисты поделились, что на ней присутствует символ воды, даровавшей, как полагали в древности, бессмертие выпившему ее человеку.Эксперты сообщили, что данный артефакт является четвертым и наиболее древним из найденных в Турции. Такие стелы чаще встречаются возле древних захоронений в России, Украине, Казахстане и Монголии.