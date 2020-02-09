Археологи обнаружили в Турции древнюю статую бессмертия
Археологи в процессе проведения раскопок в Турции обнаружили статую из камня, которая символизирует бессмертие. По данным исследователей, возраст находки составляет приблизительно 2500 лет.
Археологи нашли камень на территории давнего захоронения. Эксперты рассказали, что найденный артефакт является подобием человеческой фигуры, и воплощает бессмертие. Высота объекта составляет 123 сантиметра, а ширина 45 сантиметров. Археологи исследовали находку под названием «Таш-баба», что в переводе обозначает «каменный отец». По данным экспертов, похожие скульптуры помещались на захоронениях знатных тюрков, изображая погребенного или его предков. Специалисты поделились, что на ней присутствует символ воды, даровавшей, как полагали в древности, бессмертие выпившему ее человеку.
Эксперты сообщили, что данный артефакт является четвертым и наиболее древним из найденных в Турции. Такие стелы чаще встречаются возле древних захоронений в России, Украине, Казахстане и Монголии.
Археологи нашли камень на территории давнего захоронения. Эксперты рассказали, что найденный артефакт является подобием человеческой фигуры, и воплощает бессмертие. Высота объекта составляет 123 сантиметра, а ширина 45 сантиметров. Археологи исследовали находку под названием «Таш-баба», что в переводе обозначает «каменный отец». По данным экспертов, похожие скульптуры помещались на захоронениях знатных тюрков, изображая погребенного или его предков. Специалисты поделились, что на ней присутствует символ воды, даровавшей, как полагали в древности, бессмертие выпившему ее человеку.
Эксперты сообщили, что данный артефакт является четвертым и наиболее древним из найденных в Турции. Такие стелы чаще встречаются возле древних захоронений в России, Украине, Казахстане и Монголии.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:30