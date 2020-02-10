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Медики рассказали о пользе и противопоказаниях черемши для организма человека

Черемша, известная как дикий лук, обладает большим количеством витаминов и микроэлементов. Медики перечислили полезные свойства и противопоказания зелени для организма человека.

Данное многолетнее травянистое растение имеет фитонцидные свойства, а также макро- и микро-элементы, входящие в состав, которые превышают в 4 раза чеснок. Зелень помогает при атеросклерозе и отлично справляется с вирусными и респираторными заболеваниями. При этом стоит отметить, листья черемши похожи на ландыши, являющиеся ядовитыми, поэтому её сбор может быть опасен для людей, не видящих различий. Для употребления растение заваривают, а потом принимают настой для укрепления защитной системы организма.

Используя дикий лук в качестве очищения дыхательных путей, необходимо вдыхать его эфирные масла. Лепестки черемши отлично подходят для добавления в салат вместо обычного лука. Однако не нужно злоупотреблять зеленью, за раз можно съесть больше 15 листьев. Также есть категория людей, которой не следует включать в рацион питания черемшу. Это лица, которые страдают от язвы, острых воспалительных процессов ЖКТ и заболевания почек. Беременные женщины и больные эпилепсией должны ограничить употребление травянистого растения.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

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