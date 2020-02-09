Регина Тодоренко: "Воспитанием ребенка родители должны заниматься вместе"

Певица поделилась на своей страничке в Instagram постом, в котором рассказывает о своих взглядах на воспитание ребенка. Она считает, что в семье наследник должен ощущать поддержку матери и отца равносильно, а не видеть его только после работы по вечерам. Регина Тодоренко убеждена, что в таком случае в отношениях может возникнуть дисбаланс между женской и мужской энергией., - отмечает Тодоренко.Напомним, что на данный момент знаменитость прекрасно проводит время на Мальдивах в компании своего сына. В социальной сети Instagram все чаще можно заметить красочные и солнечные фото с пляжа.