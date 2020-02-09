Регина Тодоренко: "Воспитанием ребенка родители должны заниматься вместе"
Известная телеведущая Регина Тодоренко заявила, что воспитанием ребенка родители должны заниматься вместе, уделяя ему одинаковое количество времени. Вместе с супругом Владом Топаловым она старается окружать маленького Майкла заботой даже во время напряженного рабочего графика.
Певица поделилась на своей страничке в Instagram постом, в котором рассказывает о своих взглядах на воспитание ребенка. Она считает, что в семье наследник должен ощущать поддержку матери и отца равносильно, а не видеть его только после работы по вечерам. Регина Тодоренко убеждена, что в таком случае в отношениях может возникнуть дисбаланс между женской и мужской энергией. «Мы с супругом стараемся придерживаться этого принципа, поэтому и работаем по очереди», - отмечает Тодоренко.
Напомним, что на данный момент знаменитость прекрасно проводит время на Мальдивах в компании своего сына. В социальной сети Instagram все чаще можно заметить красочные и солнечные фото с пляжа.
Певица поделилась на своей страничке в Instagram постом, в котором рассказывает о своих взглядах на воспитание ребенка. Она считает, что в семье наследник должен ощущать поддержку матери и отца равносильно, а не видеть его только после работы по вечерам. Регина Тодоренко убеждена, что в таком случае в отношениях может возникнуть дисбаланс между женской и мужской энергией. «Мы с супругом стараемся придерживаться этого принципа, поэтому и работаем по очереди», - отмечает Тодоренко.
Напомним, что на данный момент знаменитость прекрасно проводит время на Мальдивах в компании своего сына. В социальной сети Instagram все чаще можно заметить красочные и солнечные фото с пляжа.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:15