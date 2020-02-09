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Ученые: Жаба ага выделяет токсичные вещества даже после смерти

Ученые, работающие в Сиднейском университете, после проведения исследовании пришли к выводу, что жаба ага выделяет опасные токсичные вещества даже после смерти. Они сохраняются в мумифицированных тканях ядовитого земноводного, а при попадании в воду приводят к гибели тех, кто там обитает.

В Австралию опасную жабу привезли в 1935 году, чтобы она истребила вредителей, которые уничтожают посевы сахарного тростника. Но вскоре жители страны пожалели об этом, так как земноводное начало активно выделять яд с помощью ушных желез, отравляя все живое вокруг. Поэтому они принялись истреблять жабу, но об уборке тушек никто не позаботился. Ранее считалось, что ага не способна отравить воду, в которой она живет, но недавно биологи оспорили это утверждение.

Ученые из Сиднейского университета собрали тушки 27 земноводных, которые на протяжении двух месяцев сохли на обочине шоссе. Далее биологи поместили мумии в воду и заметили, что ушные железы, выделяющие яд, набухли. Головастики и пиявки, которых поместили в воду после этого, сразу погибали, хотя и не соприкасались с останками жаб. Оказалось, что токсичные вещества, которые выделяет ага, термостойкие, не растворяются в воде и могут выдержать температуру до 49 градусов. Ученые сделали выводы, что воду отравляет какое-то другое вещество, которое им теперь предстоит выявить.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:18

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