Ученые: Жаба ага выделяет токсичные вещества даже после смерти





В Австралию опасную жабу привезли в 1935 году, чтобы она истребила вредителей, которые уничтожают посевы сахарного тростника. Но вскоре жители страны пожалели об этом, так как земноводное начало активно выделять яд с помощью ушных желез, отравляя все живое вокруг. Поэтому они принялись истреблять жабу, но об уборке тушек никто не позаботился. Ранее считалось, что ага не способна отравить воду, в которой она живет, но недавно биологи оспорили это утверждение.Ученые из Сиднейского университета собрали тушки 27 земноводных, которые на протяжении двух месяцев сохли на обочине шоссе. Далее биологи поместили мумии в воду и заметили, что ушные железы, выделяющие яд, набухли. Головастики и пиявки, которых поместили в воду после этого, сразу погибали, хотя и не соприкасались с останками жаб. Оказалось, что токсичные вещества, которые выделяет ага, термостойкие, не растворяются в воде и могут выдержать температуру до 49 градусов. Ученые сделали выводы, что воду отравляет какое-то другое вещество, которое им теперь предстоит выявить.