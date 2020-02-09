Настя Рыбка со скандалом покинула проект "Последний герой" после первой ночи





В новом сезоне шоу секретным героем стала Настя Рыбка, которая пробыла на проекте всего одну ночь. Почти все участники отказались от общения с ней, например рэпер Птаха отметил, что не станет говорить с “эскортницей”, в чем его поддержал Евгений Папунаишвили. В итоге ей пришлось спать отдельно от всей команды, что блогер назвала неприятным опытом. В своем видеообращении к поклонникам Рыбка отметила, что условия жизни на острове стали той причиной, по которой она ушла, отметив, что не затаила обиду на участников и стала болеть за Надежду Ангарскую. Звезда Comedy Woman предложила Рыбке свою компанию на ночь на пляже, а Яна Троянова пыталась уговорить ее перейти в команду зрителей.В итоге Настя Рыбка покинула шоу, и в этом решении ее полностью поддержали фолловеры. Многие отметили, что поведение мужчин на этом шоу было недостойным.