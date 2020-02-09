Светлана Лобода посетила Big Love Show в «голом» платье-купальнике
Светлана Лобода, как и многие другие звезды, посетила концерт Big Love Show, посвященный грядущему Дню влюбленных. Певица удивила публику образом в «голом» платье-купальнике.
Столица уже приступила к празднованию приближающегося 14 февраля. Светлана Лобода решила, что в эту важную дату нужно появиться на мероприятии в аутентичном наряде. У зрителей, находившихся в зале, возникло впечатление, что знаменитость лишь слегка прикрыла идеальную фигуру небольшим отрезом модной леопардовой ткани. По информации журналистов, «голое» платье-купальник артистки вызвало восторг среди поклонников ее творчества.
Тем не менее на красной дорожке Big Love Show звезда эстрады появилась в другом наряде. Модный эксперт Анатоль Вовк прокомментировал выход Лободы на сцену и отметил, что она регулярно напоминает общественности о «значимости и безупречности образа».
Столица уже приступила к празднованию приближающегося 14 февраля. Светлана Лобода решила, что в эту важную дату нужно появиться на мероприятии в аутентичном наряде. У зрителей, находившихся в зале, возникло впечатление, что знаменитость лишь слегка прикрыла идеальную фигуру небольшим отрезом модной леопардовой ткани. По информации журналистов, «голое» платье-купальник артистки вызвало восторг среди поклонников ее творчества.
Тем не менее на красной дорожке Big Love Show звезда эстрады появилась в другом наряде. Модный эксперт Анатоль Вовк прокомментировал выход Лободы на сцену и отметил, что она регулярно напоминает общественности о «значимости и безупречности образа».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:53