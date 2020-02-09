В Херсонесе археологи восстановили амфоры из сгоревшей 2 тысячи лет назад крепости





При работах на территории бывшего античного укрепления Масляная гора, которое было сожжено на рубеже II и I веков до н.э, были найдены около 10 тысяч фрагментов различных керамических изделий. В хранилище разместились амфоры, которые создавались на островах Кос, Родос, а также некоторых других. Отреставрированными считаются 20 артефактов, среди которых есть 8 косских – они имеют соответствующую форму и состав глины. Изначально в них хранилось вино, но в некоторых сосудах были выявлены обугленные зерна, что говорит о повторном использовании емкостей.На одной из амфор сохранилось имя Каланион, которое являлось редким в то время и не было отмечено в Херсонесе, Причерноморье или в округе в целом. Вскоре археологи начнут изучать амфоры производство Синопы и Колхиды.