Врачи рассказали о симптомах и причинах комы





Кома является длительным бессознательным состоянием, характеризующимся невозможностью пробуждения, неподвижностью конечностей, отсутствием реакции на боль и свет. В случае обнаружения указанных симптомов у кого-то из окружения следует немедленно вызвать скорую помощь. Врачи рассказали, что основной причиной комы являются повреждения головного мозга, влияющие на его функционирование. Они могут быть вызваны черепно-мозговыми травмами, возникшими в результате неудачного падения, ДТП или удара по голове.К впадению в кому может привести инсульт. Сахарный диабет из-за скачков уровня глюкозы в крови также способен стать причиной «глубокого сна». Острая нехватка кислорода может вызвать отек мозга. Энцефалит, менингит, а также огромное количество накопленных в организме токсинов тоже являются виновниками данного состояния. Регулярные судороги также могут повредить мозг. Новообразования, появившиеся в органе или его стволе, способны привести к впадению в кому.Врачи подчеркнули, что длительность пребывания в состоянии комы зависит от тяжести повреждений мозга, в большинстве случаев она составляет не более нескольких недель. Некоторые случаи являются обратимыми, например возникшие вследствие диабетического состояния.