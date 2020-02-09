Врачи рассказали о симптомах и причинах комы
Врачи рассказали о симптомах комы и о факторах, которые могут к ней привести. К ним они отнесли инсульт, черепно-мозговые травмы, диабет.
Кома является длительным бессознательным состоянием, характеризующимся невозможностью пробуждения, неподвижностью конечностей, отсутствием реакции на боль и свет. В случае обнаружения указанных симптомов у кого-то из окружения следует немедленно вызвать скорую помощь. Врачи рассказали, что основной причиной комы являются повреждения головного мозга, влияющие на его функционирование. Они могут быть вызваны черепно-мозговыми травмами, возникшими в результате неудачного падения, ДТП или удара по голове.
К впадению в кому может привести инсульт. Сахарный диабет из-за скачков уровня глюкозы в крови также способен стать причиной «глубокого сна». Острая нехватка кислорода может вызвать отек мозга. Энцефалит, менингит, а также огромное количество накопленных в организме токсинов тоже являются виновниками данного состояния. Регулярные судороги также могут повредить мозг. Новообразования, появившиеся в органе или его стволе, способны привести к впадению в кому.
Врачи подчеркнули, что длительность пребывания в состоянии комы зависит от тяжести повреждений мозга, в большинстве случаев она составляет не более нескольких недель. Некоторые случаи являются обратимыми, например возникшие вследствие диабетического состояния.
Кома является длительным бессознательным состоянием, характеризующимся невозможностью пробуждения, неподвижностью конечностей, отсутствием реакции на боль и свет. В случае обнаружения указанных симптомов у кого-то из окружения следует немедленно вызвать скорую помощь. Врачи рассказали, что основной причиной комы являются повреждения головного мозга, влияющие на его функционирование. Они могут быть вызваны черепно-мозговыми травмами, возникшими в результате неудачного падения, ДТП или удара по голове.
К впадению в кому может привести инсульт. Сахарный диабет из-за скачков уровня глюкозы в крови также способен стать причиной «глубокого сна». Острая нехватка кислорода может вызвать отек мозга. Энцефалит, менингит, а также огромное количество накопленных в организме токсинов тоже являются виновниками данного состояния. Регулярные судороги также могут повредить мозг. Новообразования, появившиеся в органе или его стволе, способны привести к впадению в кому.
Врачи подчеркнули, что длительность пребывания в состоянии комы зависит от тяжести повреждений мозга, в большинстве случаев она составляет не более нескольких недель. Некоторые случаи являются обратимыми, например возникшие вследствие диабетического состояния.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:00