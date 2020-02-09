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Врачи рассказали о симптомах и причинах комы

Врачи рассказали о симптомах комы и о факторах, которые могут к ней привести. К ним они отнесли инсульт, черепно-мозговые травмы, диабет.

Кома является длительным бессознательным состоянием, характеризующимся невозможностью пробуждения, неподвижностью конечностей, отсутствием реакции на боль и свет. В случае обнаружения указанных симптомов у кого-то из окружения следует немедленно вызвать скорую помощь. Врачи рассказали, что основной причиной комы являются повреждения головного мозга, влияющие на его функционирование. Они могут быть вызваны черепно-мозговыми травмами, возникшими в результате неудачного падения, ДТП или удара по голове.

К впадению в кому может привести инсульт. Сахарный диабет из-за скачков уровня глюкозы в крови также способен стать причиной «глубокого сна». Острая нехватка кислорода может вызвать отек мозга. Энцефалит, менингит, а также огромное количество накопленных в организме токсинов тоже являются виновниками данного состояния. Регулярные судороги также могут повредить мозг. Новообразования, появившиеся в органе или его стволе, способны привести к впадению в кому.

Врачи подчеркнули, что длительность пребывания в состоянии комы зависит от тяжести повреждений мозга, в большинстве случаев она составляет не более нескольких недель. Некоторые случаи являются обратимыми, например возникшие вследствие диабетического состояния.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:00

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