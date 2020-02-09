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Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов дыхания

Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов дыхания. По словам специалиста, недуги могут быть следствием неприятия определённых событий, раздражительности и депрессии.

Аллергия провоцируется ненавистью к конкретному человеку, враждебным настроем ко всем, чрезмерной раздражительностью и неспособностью соглашаться с иной точкой зрения и адаптироваться. Астма зачастую возникает из-за угнетённости, отсутствия желания достигать успеха или самостоятельно о себе заботиться. Иногда человек с таким заболеванием уверен в том, что недостоин большего. Чаще всего болезнь, обнаруженная у детей, сигнализирует о том, что родители не ценят их или же старшие сёстры или братья давят на них. На фоне дефицита самореализации, страха перед искренностью или чем-то новым развивается недуг.

Пациенты с астмой больше склонны к проявлению негативных эмоций, они чаще обижаются и им нравится радоваться чужим проблемам. Бронхит может спровоцировать нервная атмосфера в семье, которая сопровождается регулярными криками и ссорами, что является причиной ненависти к родным. По словам психолога, заболевание усиливается при наличии невысказанных претензий и гнева к близким. Плохие эмоции, уныние, неумение радоваться жизни вызывают хронический насморк.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:15

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