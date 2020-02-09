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Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Алексей Кравченко стал гостем нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Данный эпизод запомнился многим телезрителям, поскольку актер в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной Надежде Борисовой.
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Пара состоит в отношениях примерно 15 лет, однако до недавнего момента артист не мог предложить своей партнерше выйти за него замуж. Кроме этого, в начале романа между влюбленными возникало много противоречий, а обстоятельства складывались не лучшим образом. Однажды такая возможность все-таки появилась, но Алексея Кравченко и его возлюбленную в буквальном смысле ожидали закрытые двери ЗАГСА. Примечательно, что актер сделал предложение будущей невесте благодаря шоу Леры Кудрявцевой. Телеведущая спросила, сможет ли он решиться на такой шаг в прямом эфире, на что получила утвердительный ответ.

Надежда Борисова, услышав нежное признание от любимого мужчины, ответила ему согласием. По словам звездной пары, для них регистрация брака не является главным в отношениях.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:09

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