Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Пара состоит в отношениях примерно 15 лет, однако до недавнего момента артист не мог предложить своей партнерше выйти за него замуж. Кроме этого, в начале романа между влюбленными возникало много противоречий, а обстоятельства складывались не лучшим образом. Однажды такая возможность все-таки появилась, но Алексея Кравченко и его возлюбленную в буквальном смысле ожидали закрытые двери ЗАГСА. Примечательно, что актер сделал предложение будущей невесте благодаря шоу Леры Кудрявцевой. Телеведущая спросила, сможет ли он решиться на такой шаг в прямом эфире, на что получила утвердительный ответ.Надежда Борисова, услышав нежное признание от любимого мужчины, ответила ему согласием. По словам звездной пары, для них регистрация брака не является главным в отношениях.