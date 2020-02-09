Названы симптомы развития диабета у детей на ранних стадиях





Оказалось, что в столице около 4 тысяч детей и подростков страдают от диабета, а в 95% случаях это инсулин-зависимая форма. На недуг в начальной стадии указывает повышенный аппетит, жажда, чрезмерная активность, обильное мочеиспускание, похудение. Наличие у родителей диабета первого типа не может указывать на то, что и у ребенка будет эта болезнь, но данный фактор значительно увеличивает риски.В 30% случаев диабет возникает у детей, страдающих ожирением. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить отклонение и избежать осложнений.