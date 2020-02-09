Врачи рассказали, как отличить грипп от ОРВИ





Грипп также относится к острым респираторно-вирусным инфекциям, однако характеризуется большей тяжестью протекания симптомов и возможностью повлечь серьезные осложнения. ОРВИ развивается в организме человека постепенно, начинаясь с кашля, насморка, после чего повышается температура. Грипп начинается сразу с острой фазы. Состояние человека значительно ухудшается, появляется сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Указанные симптомы являются главными признаками, поэтому в случае их появления следует немедленно обратиться к медикам.Врачи рекомендуют даже в случае обнаружения симптомов ОРВИ, которое тоже является небезопасным заболеванием, своевременно проконсультироваться во избежание осложнений.