Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой Пугачевой

Тогда бывший любовник артистки Сергей Челобанов публично поделился подробностями романа их романа в прошлом. Алла Пугачева раскритиковала журналистку в студии телешоу «Пусть говорят», транслируемого на «Первом канале». Супругу Максима Галкина возмутили действия Леры Кудрявцевой, которая «роется в помойке», выискивая истории из частной жизни исполнительницы. На это актриса вспомнила слова Примадонны о жизни и профессиональной деятельности: «Танки грязи не боятся».В скором времени Лера Кудрявцева выразила свое сожаление по поводу инцидента и отметила, что данный выпуск ее программы готовился к юбилею Аллы Борисовны, и у нее не было намерений обидеть певицу. Спустя еще некоторое время конфликт удалось уладить. Один из поклонников в Instagram поинтересовался у ведущей, помирилась ли она с Пугачевой, на что получил положительный ответ.