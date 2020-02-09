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Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой Пугачевой

Лера Кудрявцева рассказала подписчикам о прекращении конфликта с Аллой Пугачевой. Обсуждения этой истории начались еще в 2019 году после выхода на ТВ передачи «Секрет на миллион».
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой Пугачевой

Тогда бывший любовник артистки Сергей Челобанов публично поделился подробностями романа их романа в прошлом. Алла Пугачева раскритиковала журналистку в студии телешоу «Пусть говорят», транслируемого на «Первом канале». Супругу Максима Галкина возмутили действия Леры Кудрявцевой, которая «роется в помойке», выискивая истории из частной жизни исполнительницы. На это актриса вспомнила слова Примадонны о жизни и профессиональной деятельности: «Танки грязи не боятся».

В скором времени Лера Кудрявцева выразила свое сожаление по поводу инцидента и отметила, что данный выпуск ее программы готовился к юбилею Аллы Борисовны, и у нее не было намерений обидеть певицу. Спустя еще некоторое время конфликт удалось уладить. Один из поклонников в Instagram поинтересовался у ведущей, помирилась ли она с Пугачевой, на что получил положительный ответ.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:38

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