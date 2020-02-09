Ученые рассказали о причинах лунатизма





Лунатизм не во всех случаях протекает хронически. Иногда человек доходит ночью до туалета или кухни, не проснувшись, и не помня утром о таких походах, поскольку мозг пребывает в состоянии сна. Однако в это время ключевые рефлексы и чувства срабатывают, человек может ориентироваться в пространстве, и не падает.Эксперты считают причинами лунатизма нарушения в циклах сна. По их словам, сразу после засыпания наступает период легкого сна, при котором человек может вернуться к бодрствованию из-за действия какого-то внешнего раздражителя. После наступления фазы глубокого сна выключаются органы чувств. Только критические ситуации, например падение во время отдыха, способны пробудить их. Сбои, происходящие во время вхождения в фазу глубокого сна, называются лунатизмом. Сама планета, по мнению специалистов, не оказывает никакого влияния на такое расстройство.Люди, которые ходят по ночам, в большинстве случаев не видят снов, поскольку нейромедиатор GABA у них характеризуется сниженной активностью. Именно он отвечает за погружение в глубокий сон.