Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий йогой

Знаменитость решила похвастаться перед подписчиками успехами в занятиях йогой. В кадре она позировала в спортивном костюме на специальном коврике для тренировок. Судя по комментариям под постом Алёны Хмельницкой, фолловеров поразила ее гибкость. Артистка закинула левую ногу над головой и схватила ее правой рукой. Многие поклонники сравнили кумира с узлом, который будет сложно распутать. Тем не менее намного большее внимание интернет-пользователей привлекла правая пятка, из-за чего у них сложилось впечатление, что звезда кино пыталась дотянуться до интимного места. Некоторые начали шутить на данную тему и написали, что сначала приняли пятку за нечто другое.Кроме этого, другие юзеры были щедры на комплименты в адрес Хмельницкой и похвалили ее великолепную фигуру. Несмотря на свой возраст актриса старается следить за модными трендами.