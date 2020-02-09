Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий йогой
Алёна Хмельницкая разместила в Instagram пикантную публикацию. Актриса продемонстрировала невероятную гибкость, чем удивила своих поклонников.
Знаменитость решила похвастаться перед подписчиками успехами в занятиях йогой. В кадре она позировала в спортивном костюме на специальном коврике для тренировок. Судя по комментариям под постом Алёны Хмельницкой, фолловеров поразила ее гибкость. Артистка закинула левую ногу над головой и схватила ее правой рукой. Многие поклонники сравнили кумира с узлом, который будет сложно распутать. Тем не менее намного большее внимание интернет-пользователей привлекла правая пятка, из-за чего у них сложилось впечатление, что звезда кино пыталась дотянуться до интимного места. Некоторые начали шутить на данную тему и написали, что сначала приняли пятку за нечто другое.
Кроме этого, другие юзеры были щедры на комплименты в адрес Хмельницкой и похвалили ее великолепную фигуру. Несмотря на свой возраст актриса старается следить за модными трендами.
Знаменитость решила похвастаться перед подписчиками успехами в занятиях йогой. В кадре она позировала в спортивном костюме на специальном коврике для тренировок. Судя по комментариям под постом Алёны Хмельницкой, фолловеров поразила ее гибкость. Артистка закинула левую ногу над головой и схватила ее правой рукой. Многие поклонники сравнили кумира с узлом, который будет сложно распутать. Тем не менее намного большее внимание интернет-пользователей привлекла правая пятка, из-за чего у них сложилось впечатление, что звезда кино пыталась дотянуться до интимного места. Некоторые начали шутить на данную тему и написали, что сначала приняли пятку за нечто другое.
Кроме этого, другие юзеры были щедры на комплименты в адрес Хмельницкой и похвалили ее великолепную фигуру. Несмотря на свой возраст актриса старается следить за модными трендами.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:21