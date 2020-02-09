Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем рождения





Известно, что Роман Костомаров и Татьяна Навка совместными усилиями завоевали золото во время Олимпиады-2006 в Турине. Поэтому двух фигуристов связывает не только крепкая дружба, но и спортивные достижения. Самому спортсмену недавно исполнилось 43 года, о чем не забыла его коллега, которая поздравила именинника в соцсети Instagram. Трогательный пост сопровождался словами о том, что кроме крепкого здоровья и семейного счастья Навка не может пожелать чего-либо еще человеку, которого "знает много лет и с которым столько было пройдено". Кроме того, олимпийская чемпионка дала слово Костомарову, что в случае беды - всегда будет рядом для поддержки.Известно, что супруга Дмитрия Пескова воспитывает 5-летнюю дочку Надежду, которая идет по стопам знаменитой мамы. Маленькая фигуристка впервые выступила вместе с 17-летней Алиной Загитовой в ледовой шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Примечательно, что подопечная Этери Георгиевны ранее говорила о конце своей спортивной карьеры и начале пути в танцах на льду. Загитова сообщила, что привыкла бороться за медали, а для подобных постановок ей нужно еще больше работать.