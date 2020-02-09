АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем рождения

Роман Костомаров отметил свой 43-й день рождения еще 8 февраля, что не прошло мимо внимания Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка поздравила спортсмена и заверила, что "всегда будет рядом в трудную минуту".

Известно, что Роман Костомаров и Татьяна Навка совместными усилиями завоевали золото во время Олимпиады-2006 в Турине. Поэтому двух фигуристов связывает не только крепкая дружба, но и спортивные достижения. Самому спортсмену недавно исполнилось 43 года, о чем не забыла его коллега, которая поздравила именинника в соцсети Instagram. Трогательный пост сопровождался словами о том, что кроме крепкого здоровья и семейного счастья Навка не может пожелать чего-либо еще человеку, которого "знает много лет и с которым столько было пройдено". Кроме того, олимпийская чемпионка дала слово Костомарову, что в случае беды - всегда будет рядом для поддержки.

Известно, что супруга Дмитрия Пескова воспитывает 5-летнюю дочку Надежду, которая идет по стопам знаменитой мамы. Маленькая фигуристка впервые выступила вместе с 17-летней Алиной Загитовой в ледовой шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Примечательно, что подопечная Этери Георгиевны ранее говорила о конце своей спортивной карьеры и начале пути в танцах на льду. Загитова сообщила, что привыкла бороться за медали, а для подобных постановок ей нужно еще больше работать.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов…
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на…
Названы симптомы развития диабета у детей на ранних…
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги…
Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри…
Врачи рассказали, как отличить грипп от…
Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри…
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой…
Ученые рассказали о причинах…
Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий…
Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем…
В небе над Крымским мостом были замечены странные огненные…
Яна Рудковская устроила зажигательные танцы под песни Димы Билана на Big Love…
День рождения домового: Что запрещено делать людям 10…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку…
Александр Друзь пожаловался на маленькую…
Названы природные антибиотики, убивающие бактерии в организме…
Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с…
Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и…
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из…
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с…
Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в…
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на…
В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в…
Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического…
Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной…
ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon…
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила…
Просмотреть все новости