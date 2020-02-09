Яна Рудковская устроила зажигательные танцы под песни Димы Билана на Big Love Show
Яна Рудковская показала, как “зажигает с Саней” под выступление Димы Билана на Big Love Show 2020. Продюсер показала фигуру в изумрудном платье на своей странице в сети Instagram.
В новой публикации Яна Рудковская назвала Диму Билана хедлайнером Big Love Show 2020, а также показала видео, на котором запечатлены ее танцы с семилетним сыном Александром Плющенко под песню “Про белые розы”. Продюсер пожаловалась, что никто не снял, как она танцевала под песни “Молния” и “Полуночное такси”. На опубликованных кадрах видно, как Рудковская не смогла усидеть на месте в VIP-ложе. Для мероприятия продюсер выбрала короткое изумрудное платье с рюшами и плотные колготки черного цвета.
Евгений Плющенко во время вручения премии Glamour рассказал, что не любит сопровождать свою супругу на светские вечеринки, поскольку у него всегда во время этого создается впечатление, что он отбывает наказание.
В новой публикации Яна Рудковская назвала Диму Билана хедлайнером Big Love Show 2020, а также показала видео, на котором запечатлены ее танцы с семилетним сыном Александром Плющенко под песню “Про белые розы”. Продюсер пожаловалась, что никто не снял, как она танцевала под песни “Молния” и “Полуночное такси”. На опубликованных кадрах видно, как Рудковская не смогла усидеть на месте в VIP-ложе. Для мероприятия продюсер выбрала короткое изумрудное платье с рюшами и плотные колготки черного цвета.
Евгений Плющенко во время вручения премии Glamour рассказал, что не любит сопровождать свою супругу на светские вечеринки, поскольку у него всегда во время этого создается впечатление, что он отбывает наказание.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:06