В небе над Крымским мостом были замечены странные огненные шары



2019 год НЛО над Керчью, снял такие же только ночью над морем... Думаю в городе бы не стали проводить стрельбы. Остается только - инопланетяне прилетели посмотреть Крымский мост! https://t.co/KnH97vL6fw — Радомир Волк (@jjpBICrWfUp8FbW) February 7, 2020

В первых числах февраля жители Крыма заметили яркие желтые точки в небе в районе Крымского моста. Очевидцы наблюдали, как два объекта соединились с третьим и какое-то время НЛО провисели в воздухе. Затем загадочные шары отправились в разные стороны. Автор опубликованного видео считает, что инопланетяне решили проследить за жизнью человеческого населенного пункта.Пользователь Сети, опубликовавший ролик, замечал присутствие НЛО еще в 2019 году, отмечая, что внеземные гости возвращаются в Крым регулярно.