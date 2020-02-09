День рождения домового: Что запрещено делать людям 10 февраля
Православные верующие 10 февраля почитают память Ефрема Сирина, который был богословом и поэтом. В этот день также празднуется день рождения домового.
Подвижник Ефрем Сирин жил в IV веке и был канонизирован в лике преподобных. Православные верующие этот день старались провести в чистоте, так как было запрещено сквернословить и провоцировать ссоры. Согласно приметам, найденных в домах насекомых нельзя было лишать жизни. В старину 10 февраля отмечали день рождения домового, которому специально готовили кашу.
В доме хозяйки старались сделать хорошую уборку, чтобы домовой не начал проказничать или вовсе не сбежал. В народе его считали защитником от злых духов.
Подвижник Ефрем Сирин жил в IV веке и был канонизирован в лике преподобных. Православные верующие этот день старались провести в чистоте, так как было запрещено сквернословить и провоцировать ссоры. Согласно приметам, найденных в домах насекомых нельзя было лишать жизни. В старину 10 февраля отмечали день рождения домового, которому специально готовили кашу.
В доме хозяйки старались сделать хорошую уборку, чтобы домовой не начал проказничать или вовсе не сбежал. В народе его считали защитником от злых духов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00