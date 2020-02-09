Названы природные антибиотики, убивающие бактерии в организме человека





Наиболее полезным антибиотиком эксперты считают корень имбиря, который обладает множеством полезных свойств, помогая бороться с воспалительными процессами, болью, тошнотой, потерей аппетита и морской болезнью. Его можно употреблять в свежем, измельченном или высушенном виде, а также как масло или настойку. Еще одним эффективным природным средством специалисты называют кокосовое масло, с помощью которого можно справиться с кашлем, а также предотвратить попадание в организм вирусов, микробов и грибков.Яблочный уксус способствует облегчению симптомов артрита, акне и подагры, а также является природным пробиотиком. Мед, лук и чеснок характеризуются сильными антибактериальными свойствами и оказывают противогрибковое и противораковое воздействие на организм человека. Экстракт семян грейпфрута помогает бороться с инфекциями желудочно-кишечного тракта, улучшает кровообращение и уменьшает воспаление суставов. С помощью эхинацеи и масла орегано можно справиться с простудой, инфекциями и паразитами. Гвоздика помогает поддерживать здоровье ротовой полости, убивает бактерии и предотвращает воспаление десен.