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Александр Друзь пожаловался на маленькую пенсию

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пожаловался, что получает очень маленькую пенсию. Он заявил, что сумма намного меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.

Недавно Елена Ханга сообщила, что от государства получает пенсию 23 тысячи рублей. Это меньше, чем стипендия у её дочери в США. Александр Друзь также решил поделиться информацией о размере выплат и рассказал: пенсионное обеспечение настолько маленькое, что прожить на него очень сложно. Но всё же конкретную цифру знаток «Что? Где? Когда?» предпочёл не разглашать. Кроме этого, с жалобой на размер пособия выступил и Станислав Садальский.

Актёр получает 50 тысяч рублей, 30 тысяч из которых начисляются в качестве доплаты за звание заслуженного артиста РФ, без этого он получал намного меньше. Писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян заявил, что получает чуть больше 20 тысяч. Он решил пошутить по этому поводу и сказал, что этой суммы ему достаточно, чтобы покрыть все потребности. Ранее российская актриса Светлана Дружинина поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина за доплаты народным артистам. Также она сообщила, что на пособия от государства прожить очень нелегко.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:54

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