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Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с цветами

Кэти Перри поделилась воспоминаниями о том, как принц Чарльз разговаривает со своими цветами. По просьбе представителя королевской семьи исполнительница пообещала спеть для клумбы, о чем рассказала во время назначения послом действующего на благотворительной основе фонда British Asian Trust.

В процессе недавнего публичного выступления Кэти Перри призналась, что принц Чарльз однажды обратился к ней с просьбой спеть не для слушателей, а для обычной клумбы, что звезда пообещала сделать в будущем. Артистка отметила, что иногда сын Елизаветы II разговаривает со своими цветами, что она считает проявлением доброты. На сцене появился сам принц Чарльз и поблагодарил за все слова, сказанные в его адрес.

Как известно, благотворительный фонд British Asian Trust был основан в 2007 году с целью оказания помощи жителям Азии. Благодаря его функционированию поддержку получают дети Индии, вынужденные работать уже с юного возраста.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:39

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