Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с цветами





В процессе недавнего публичного выступления Кэти Перри призналась, что принц Чарльз однажды обратился к ней с просьбой спеть не для слушателей, а для обычной клумбы, что звезда пообещала сделать в будущем. Артистка отметила, что иногда сын Елизаветы II разговаривает со своими цветами, что она считает проявлением доброты. На сцене появился сам принц Чарльз и поблагодарил за все слова, сказанные в его адрес.Как известно, благотворительный фонд British Asian Trust был основан в 2007 году с целью оказания помощи жителям Азии. Благодаря его функционированию поддержку получают дети Индии, вынужденные работать уже с юного возраста.