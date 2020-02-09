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Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на развод

Британский ведущий Филлип Шофилд после 27 лет брака с женщиной признался, что является геем. Тем не менее его супруга Стефани Лоу пока не собирается разводиться со знаменитостью.
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на развод

Ранее 57-летняя звезда телевидения совершил каминг-аут на странице в Instagram и рассказал, что скрывать свою ориентацию ему было очень тяжело. При этом Филлип Шофилд многие годы женат на своей избраннице Стефани Лоу, с которой воспитал двоих дочерей. По информации издания Daily Mail, ведущий передачи «Утро и танцы на льду» познакомился с супругой в 1993 году, когда она была помощником на BBC, а он работал на детском ТВ той же компании.

Источники утверждают, что жена не спешит оформлять развод и не горюет после признания знаменитости. Сейчас журналистка собирается и дальше быть вместе с супругом-геем, пока он не встретит свою половинку, после чего можно будет обсудить детали совместной жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:11

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