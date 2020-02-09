Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на развод

Ранее 57-летняя звезда телевидения совершил каминг-аут на странице в Instagram и рассказал, что скрывать свою ориентацию ему было очень тяжело. При этом Филлип Шофилд многие годы женат на своей избраннице Стефани Лоу, с которой воспитал двоих дочерей. По информации издания Daily Mail, ведущий передачи «Утро и танцы на льду» познакомился с супругой в 1993 году, когда она была помощником на BBC, а он работал на детском ТВ той же компании.Источники утверждают, что жена не спешит оформлять развод и не горюет после признания знаменитости. Сейчас журналистка собирается и дальше быть вместе с супругом-геем, пока он не встретит свою половинку, после чего можно будет обсудить детали совместной жизни.