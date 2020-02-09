В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в тупик
Археологи из Египта сообщают о странной находке во время раскопок возле Александрии - черного саркофага в могиле глубиной до 5 метров. Загадочное расположение объекта, возле которого также была голова, вырезанная из алебастра, поставило ученых в тупик.
Египетские ученые сообщили, что в скором времени откроют черный гранитный саркофаг. Артефакт, помещенный в могилу глубиной до пяти метров, высотой почти два метра и длиной три метра, является крупнейшим в своем роде. Возле находки также обнаружили большую алебастровую голову, которая предположительно представляла покойного и оставалась нетронутой 2000 лет. Оба артефакта датируются периодом ранней династии Птолемеев, который начался после смерти Александра Великого в 323 г. до н.э.
Археологи надеются найти неповрежденные предметы внутри саркофага, которые помогут идентифицировать мумию человека и его положение в древнеегипетском обществе. В ближайшие недели группа инженеров посетит участок, чтобы предоставить тяжелое грузоподъемное оборудование и опоры конструкции для снятия крышки с усыпальницы. Получив доступ к её внутренностям, специалисты по мумификации и реставрации обеспечат гарантию, что содержимое останется в целости и сохранности.
Египетские ученые сообщили, что в скором времени откроют черный гранитный саркофаг. Артефакт, помещенный в могилу глубиной до пяти метров, высотой почти два метра и длиной три метра, является крупнейшим в своем роде. Возле находки также обнаружили большую алебастровую голову, которая предположительно представляла покойного и оставалась нетронутой 2000 лет. Оба артефакта датируются периодом ранней династии Птолемеев, который начался после смерти Александра Великого в 323 г. до н.э.
Археологи надеются найти неповрежденные предметы внутри саркофага, которые помогут идентифицировать мумию человека и его положение в древнеегипетском обществе. В ближайшие недели группа инженеров посетит участок, чтобы предоставить тяжелое грузоподъемное оборудование и опоры конструкции для снятия крышки с усыпальницы. Получив доступ к её внутренностям, специалисты по мумификации и реставрации обеспечат гарантию, что содержимое останется в целости и сохранности.