АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в тупик

Археологи из Египта сообщают о странной находке во время раскопок возле Александрии - черного саркофага в могиле глубиной до 5 метров. Загадочное расположение объекта, возле которого также была голова, вырезанная из алебастра, поставило ученых в тупик.

Египетские ученые сообщили, что в скором времени откроют черный гранитный саркофаг. Артефакт, помещенный в могилу глубиной до пяти метров, высотой почти два метра и длиной три метра, является крупнейшим в своем роде. Возле находки также обнаружили большую алебастровую голову, которая предположительно представляла покойного и оставалась нетронутой 2000 лет. Оба артефакта датируются периодом ранней династии Птолемеев, который начался после смерти Александра Великого в 323 г. до н.э.

Археологи надеются найти неповрежденные предметы внутри саркофага, которые помогут идентифицировать мумию человека и его положение в древнеегипетском обществе. В ближайшие недели группа инженеров посетит участок, чтобы предоставить тяжелое грузоподъемное оборудование и опоры конструкции для снятия крышки с усыпальницы. Получив доступ к её внутренностям, специалисты по мумификации и реставрации обеспечат гарантию, что содержимое останется в целости и сохранности.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и…
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из…
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с…
Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в…
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на…
В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в…
Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического…
Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной…
ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon…
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила…
Пользователи Windows 7 сообщают об ошибке, которая не позволяет выключить…
Экс-участница “Тату” Юлия Волкова перенесла очередную…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян о своей жене: «Ты опускаешь меня на всю…
Новый BMW M3 заметили на дорогах…
Лера Кудрявцева боится в старости быть…
IQOO 3 5G признали самым быстрым смартфоном на начало 2020…
Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х на Big Love…
Озвучены алименты, которые звезда «Дом-2» Алексей Безус платит своей…
В 2020 году компания Apple может представить 20…
Яна Рудковская осталась в восторге от первого выступления Ветлицкой после возвращения на…
Эксперты назвали ТОП-5 лучших концептов на автосалоне в…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокирована дракой с…
Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как офисным сотрудникам избежать нарушения…
Внучка Пугачевой Клавдия Земцова читает с мужем Кристины Орбакайте книжки на испанском…
Стоимость смартфонов Xiaomi и Redmi в России снизилась перед грядущим Днем святого…
Головные боли после пробуждения связаны с дефицитом витамина D в организме…
Телеведущая Ксения Собчак публично оскорбила Тину…
Отмечающий 30-летний юбилей Федор Смолов рассказал о травле после ЧМ и личной…
Просмотреть все новости