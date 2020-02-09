Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в печени





Ученые проинформировали, что знание главных признаков наличия проблем со здоровьем печени поможет вовремя увидеть возможное развитие заболевания и начать лечение. Эксперты установили, что отечность ног и лодыжек свидетельствует о наличии в органе большого количества токсинов, вследствие которого происходит включение защитного механизма и образование рубцовой ткани. Избыточный вес и ожирение являются следствием неправильного питания и недостаточной двигательной активности.Проблемы с весом требуют обратить внимание на состояние печени. Потеря аппетита, сопровождающаяся диареей и тошнотой также указывают на сбои в работе органа. Еще одним фактором, свидетельствующим о возможных проблемах с печенью, является неприятный запах изо рта, который сопровождает человека постоянно. Кроме того, он может указывать на проблемы со здоровьем ротовой полости, зубов, а также органов желудочно-кишечного тракта.Ученые настаивают на незамедлительном обращении к врачам в случае появления названных признаков, чтобы они после диагноза назначили пациенту соответствующее лечение.