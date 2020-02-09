Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического отдыха





Романтические отели отличаются особенностями сервиса, например, в них имеется возможность заказать ужин на двоих и шампанское. В них имеются номера для молодоженов и услуги спа. Такие заведения пользуются успехом среди влюбленных и семейных пар, позволяя насладиться отдыхом в обществе друг друга. Наибольшее количество подобных отелей размещены в Северной столице, а на втором месте оказалась Москва. В первую тройку попала Суздаль, но для романтического времяпрепровождения подошли также курорты Кубани, например, Сочи и Геленджик.В десятке городов также были отмечены Казань, Калининград и некоторые другие населенные пункты.