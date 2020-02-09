Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и фронтитом





Гайморит – это воспаление гайморовых пазух носа, которые расположены под глазами, а фронтит является воспалением лобных пазух, находящихся в районе надбровных дуг. Среди симптомов данных болезней особенно выделяются слабость, сильная головная боль, повышение температуры тела, затруднённое дыхание, выделения из носа, порой даже с гноем. При его большом скоплении возможно проявление интоксикации. Признаками фронтита могут быть боль в области лба и переносицы, сильная заложенность носа, возникновение отёка в области надбровных дуг.Гайморит сопровождается ощущением боли в районе висков, с боков от носа и скул. Слизь, выделяющаяся из носа, сперва бесцветная, а далее приобретает желто-зеленый оттенок. Также под глазами может быть отечность. Для определения разновидности заболевания необходимо обратиться за консультацией к врачу и пройти осмотр околоносовых пазух. Не стоит игнорировать посещение медиков, так как можно спровоцировать заражение крови или менингит, которые являются опасными для общего состояния здоровья человека. Следует на первых этапах обнаружения симптомов выявить конкретный вид патологии, поскольку фронтит может стать причиной воспалительных процессов мозга.