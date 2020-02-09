"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила Муромова

Недавно композитор заявил, что Примадонна загубила его карьеру. Тем не менее Сергей Соседов назвал его высказывания смешными, поскольку звезду 90-х саму часто «вырезали» из эфиров. В связи с этим нельзя считать, что Алла Пугачева может быть виновной в чьих-то неудачах. Комментируя происходящее, журналист встал на сторону супруги Максима Галкина и отметил, что она не была «злой феей», которая с помощью волшебной палочки могла решать, кто будет выступать на телевидении, а кто нет. Согласно предположению музыкального критика, исполнительница, возможно, могла просить своих знакомых убрать кого-то из программы, однако более серьезных решений она не принимала.На днях Михаил Муромов заявил, что в прошлом певица видела в нем конкурента, из-за чего поспособствовала тому, чтобы музыканта не показывали на телевидении. Якобы Пугачева платила своим людям деньги и убирала из передач всех, кто ей не нравился.