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"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила Муромова

Ранее Сергей Соседов негативно высказывался о юбилейных концертах Аллы Пугачевой. Однако после критики Михаила Муромова в адрес артистки эксперт за нее заступился.
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила Муромова

Недавно композитор заявил, что Примадонна загубила его карьеру. Тем не менее Сергей Соседов назвал его высказывания смешными, поскольку звезду 90-х саму часто «вырезали» из эфиров. В связи с этим нельзя считать, что Алла Пугачева может быть виновной в чьих-то неудачах. Комментируя происходящее, журналист встал на сторону супруги Максима Галкина и отметил, что она не была «злой феей», которая с помощью волшебной палочки могла решать, кто будет выступать на телевидении, а кто нет. Согласно предположению музыкального критика, исполнительница, возможно, могла просить своих знакомых убрать кого-то из программы, однако более серьезных решений она не принимала.

На днях Михаил Муромов заявил, что в прошлом певица видела в нем конкурента, из-за чего поспособствовала тому, чтобы музыканта не показывали на телевидении. Якобы Пугачева платила своим людям деньги и убирала из передач всех, кто ей не нравился.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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