Экс-участница “Тату” Юлия Волкова перенесла очередную операцию
Экс-участница “Тату” 34-летняя Юлия Волкова перенесла очередную операцию. Артистка рассказала о том, что успела сделать в США за месяц, на своей странице в сети Instagram.
Оказалось, что проведенное в Штатах время придало Юлии Волковой много энергии, сил, вдохновения, новых идей, а также любви и позитива. Она находилась в кругу друзей и близких людей, и открыла для себя Аризону, которую советует поклонникам обязательно посетить по приезду в страну. Артистка успела сделать новую операцию по восстановлению голоса, которая прошла удачно. Певица уже побывала на нескольких занятиях вокалом и узнала, как работать со своим голосом. После проведения пары деловых встреч она положила начало новому витку творчества.
Поклонники поздравили Юлию Волкову с плодотворным месяцем и осыпали комплиментами.
Оказалось, что проведенное в Штатах время придало Юлии Волковой много энергии, сил, вдохновения, новых идей, а также любви и позитива. Она находилась в кругу друзей и близких людей, и открыла для себя Аризону, которую советует поклонникам обязательно посетить по приезду в страну. Артистка успела сделать новую операцию по восстановлению голоса, которая прошла удачно. Певица уже побывала на нескольких занятиях вокалом и узнала, как работать со своим голосом. После проведения пары деловых встреч она положила начало новому витку творчества.
Поклонники поздравили Юлию Волкову с плодотворным месяцем и осыпали комплиментами.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:23