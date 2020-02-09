Экс-участница “Тату” Юлия Волкова перенесла очередную операцию

Оказалось, что проведенное в Штатах время придало Юлии Волковой много энергии, сил, вдохновения, новых идей, а также любви и позитива. Она находилась в кругу друзей и близких людей, и открыла для себя Аризону, которую советует поклонникам обязательно посетить по приезду в страну. Артистка успела сделать новую операцию по восстановлению голоса, которая прошла удачно. Певица уже побывала на нескольких занятиях вокалом и узнала, как работать со своим голосом. После проведения пары деловых встреч она положила начало новому витку творчества.Поклонники поздравили Юлию Волкову с плодотворным месяцем и осыпали комплиментами.