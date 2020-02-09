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Лера Кудрявцева боится в старости быть немощной

На днях Лера Кудрявцева отвечала на некоторые вопросы фолловеров в Instagram. Так, телеведущая рассказала, что в старости боится оказаться немощной.
Лера Кудрявцева боится в старости быть немощной

Знаменитость решила устроить викторину для своих поклонников, поделившись с ними самым сокровенным. Один из подписчиков спросил, не боится ли звезда телеэкранов постареть. Тем не менее она заявила, что совсем не переживает по поводу появления мимических морщин, поскольку это ожидает всех. Однако Лера Кудрявцева не хотела бы в старости быть немощной. Журналистка не скрывает от публики, что с рождением дочери Марии стала много времени проводить с семьей. Вместо светских мероприятий и празднований знаменитая родительница спешит домой, где ее ждут супруг Игорь Макаров и годовалая наследница.

Ведущая проектов «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» в августе 2018 года стала матерью во второй раз. От прошлого союза у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан Ленюк, который уже успел подарить родительнице внука.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:11

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