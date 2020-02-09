Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х на Big Love Show

В Москве 8 февраля состоялось мероприятие Big Love Show, посвященное Дню влюбленных. На сцене выступили многие отечественные знаменитости, в том числе Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Совместное фото с коллегой певица опубликовала в своем микроблоге, где фолловеры обратили внимание на необычный костюм звезды. Аналитик трендов Максим Зарипов отметил, что некоторые элементы высокой моды весна-лето 2020 появятся в повседневной жизни, что подтвердил наряд Гагариной.Главной изюминкой haute couture стала золотая вышивка. Костюм подчеркнул достоинства певицы, а многие сравнили ее образ со сценическими нарядами Шер в 80-х.