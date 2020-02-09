Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х на Big Love Show
Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х на Big Love Show. Певица показала золотой костюм с элементами haute couture в своем Instagram-аккаунте.
В Москве 8 февраля состоялось мероприятие Big Love Show, посвященное Дню влюбленных. На сцене выступили многие отечественные знаменитости, в том числе Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Совместное фото с коллегой певица опубликовала в своем микроблоге, где фолловеры обратили внимание на необычный костюм звезды. Аналитик трендов Максим Зарипов отметил, что некоторые элементы высокой моды весна-лето 2020 появятся в повседневной жизни, что подтвердил наряд Гагариной.
Главной изюминкой haute couture стала золотая вышивка. Костюм подчеркнул достоинства певицы, а многие сравнили ее образ со сценическими нарядами Шер в 80-х.
В Москве 8 февраля состоялось мероприятие Big Love Show, посвященное Дню влюбленных. На сцене выступили многие отечественные знаменитости, в том числе Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Совместное фото с коллегой певица опубликовала в своем микроблоге, где фолловеры обратили внимание на необычный костюм звезды. Аналитик трендов Максим Зарипов отметил, что некоторые элементы высокой моды весна-лето 2020 появятся в повседневной жизни, что подтвердил наряд Гагариной.
Главной изюминкой haute couture стала золотая вышивка. Костюм подчеркнул достоинства певицы, а многие сравнили ее образ со сценическими нарядами Шер в 80-х.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04