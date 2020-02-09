Яна Рудковская осталась в восторге от первого выступления Ветлицкой после возвращения на сцену

Музыкальный продюсер Димы Билана опубликовала несколько сюжетов, запечатленных в ходе мероприятия, которое состоялось в рамках BIG LOVE SHOW Натальи Ветлицкой. Не так давно артистка решила вернуться на отечественную сцену после длительного перерыва. По словам Яны Рудковской, здесь заметны старания Евгения Финкельштейна, который взял на себя ответственность за проведение гастролей знаменитости по России. Музыкант рассказал избраннице Евгения Плющенко, что за год до концертов удалось реализовать примерно 30% билетов, а сами шоу должны стать «бомбическими».Теперь и ведущая, оставшаяся в восторге от вечера, уверена, что «народ пойдет». В конце поста Рудковская высказала предположение, что Ветлицкая своими выступлениями на российской сцене может «ответить» таким исполнительницам, как Дженнифер Лопес и Шакира.