Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как офисным сотрудникам избежать нарушения осанки





Сидя долго за компьютером очень сложно сохранить ровную осанку — под конец рабочего дня человек зачастую начинает сутулиться от усталости. Из-за этого офисные сотрудники страдают от сколиоза и других заболеваний. Такое может происходить по причине неправильного расположения тела относительно рабочего места. Заслуженный врач России и мануальный терапевт Андрей Кабычкин утверждает, преодолеть проблему можно, применив на практике «правило 90». Оно заключается в том, что стопу необходимо зафиксировать ровно относительно пола, а угол между передней поверхностью бедра и туловищем при сидении соответственно должен быть 90 градусов.Однако врач отмечает, что в принятии неправильной позы нет ничего страшного, если это ненадолго. Но не стоит так сидеть постоянно, поскольку есть риск возникновения стойкого искривления позвоночника. Согласно заключению Кабычкина, поза «нога на ногу» также вредна для осанки. Причиной является сильное сдавливание вен, которое провоцирует варикозное заболевание и плохо отражается на состоянии суставов. Лучшим решением для профилактики от перенапряжения мышц и проблем с позвоночником будет совершение регулярных прогулок после длительной монотонной нагрузки.