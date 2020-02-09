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Внучка Пугачевой Клавдия Земцова читает с мужем Кристины Орбакайте книжки на испанском языке

Муж Кристины Орбакайте все выходные старается проводить со своей семьей. На днях певица показала, как Михаил Земцов и внучка Аллы Пугачевой Клавдия читают вместе книжки на испанском языке.
Внучка Пугачевой Клавдия Земцова читает с мужем Кристины Орбакайте книжки на испанском языке

Дочь Примадонны поделилась с поклонниками в Stories кадрами, на которых 7-летняя наследница и ее родитель расположились в детской. Супруг Кристины Орбакайте выступил в качестве переводчика, присоединившись к чтению книги на иностранном языке. В сюжете девочка старательно произносит слова на испанском, а предприниматель сообщает их значение. Все свободное время звездные родители проводят дома с Клавдией Земцовой. По утрам муж артистки может приготовить для родных свой фирменный омлет. Внучка Аллы Пугачевой занимается балетом и может сесть на поперечный шпагат. Кроме этого, 6-летние двойняшки Примадонны и Максима Галкина Лиза и Гарри изучают французский с профессиональным преподавателем-гувернером.

От прошлого брака с Владимиром Пресняковым-младшим у Кристины Орбакайте есть 28-летний сын Никита, который в июле 2017 года женился на модели Алёне Красновой. В союзе с предпринимателем Русланом Байсаровым у звезды появился наследник Дени. 21-летний молодой человек уже успел окончить элитный вуз в Лондоне.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:23

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