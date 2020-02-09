Головные боли после пробуждения связаны с дефицитом витамина D в организме человека





Медики утверждают, что чаще всего пациенты жалуются на головную боль по утрам в периоды наименьшей солнечной активности в году, что приводит к дефициту витамина D. Данной проблеме нужно уделять внимание, поскольку она может привести к серьезным последствиям, например, ослаблению и деформации костной ткани. Поздней осенью, зимой и ранней весной рекомендуется чаще гулять на улице в светлое время суток, чтобы получить дозу солнечного света. Специалисты отметили, что солярий или домашняя синяя лампа не смогут принести пользу, поскольку исключительно под воздействием ультрафиолета в организме человека генерируется витамин D.Чтобы компенсировать недостаток витамина D можно ввести в рацион достаточно продуктов с его содержанием, например, рыбу жирных сортов, яйца, икру, печень трески и морские водоросли.